شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يسترجع ذكريات "السادات".. ويعلق: أحمد زكى موهبة لن تتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع المخرج عمرو عرفة، ذكرياته مع فيلم "السادات" للنجم أحمد زكى، ونشر صور نادرة من كواليس تصوير الفيلم عبر حسابه على تويتر.

وكتب عمرو عرفة على الصور، قائلا: "لما قرر ينتج السادات كلمني وكنت منتج فني و لما طال التحضير جاتلي فرصة أفريكانو أول إخراج قالي مش هتسيبني".

وتابع: "لازم تبقي موجود في بيت السادات ومجلس الشعب والإسماعيلية ومجلس قيادة الثورة وفعلاً كنت موجود وهو اللي سابنا وراح عند اللي خلقه، أحمد زكي موهبة لن تتكرر".









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عمرو عرفة

ودائما يسترجع المخرج عمرو عرفة ذكرياته مع نجوم الفن عبر حسابه على تويتر، حيث روى قصة إخراجه لفيلم "السفارة في العمارة" وكيف تحمس الزعيم عادل إمام للفيلم في سطر واحد، حيث غرد عرفة عبر حسابه على تويتر، قائلا:" كنت بتمشي انا والزعيم من مكتبه لمكتبي وحكيت قصه الفيلم في سطر.. بص لي وقالي ده تأليفك؟.. هزيت راسي..كمل مشي ومردش..وأنا نسيت..بعدها بشهرين كلمني وقالي فاكر السطر اللي انت حكيتهولي أنا عاوز أعمل الفيلم ده ويانا يا السفارة في قلب العمارة".

كما لديه ذكريات عديدة تجمعه مع الفنان الراحل علاء ولى الدين، حيث اجتمعا سويا فى فيلم لم يكتمل وهو "عربى تعريفة"، والذى رحل علاء ولى الدين أثناء تصويره، حيث نشر عمرو عرفة صورة تجمعه بالراحل علاء ولى الدين، وعلق على الصورة قائلا، "كنت متختخ فى الفترة دي .. مش ممكن تبقي مع علاء و متتخنش.. يفتح نفسك على الاكل .. مره كان واخد اوضه في انتركونتننتال وأنا معاه و لسه همشى قالى هأكلك أحلى كبده ومخ من عجيبة .. لسه بقول مستحيل يخش الفندق لقيت المساعد داخل شايل علبتين تورتة و جواها 20 رغيف كبده و مخ .. الله يرحمك"