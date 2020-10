شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب الحقيقى وراء حظر إيما روبرتس لوالدتها على "انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن النجمة العالمية إيما روبرتس تعيش فترة توتر مع والدتها ، فحسب عدد من المواقع و أبرزها " جاست جيرد " أن والدة إيما روبرتس كيلى كنينجهام هى الشخص الذى أكد خبر حملها دون موافقتها، وقد حظرتها النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 29 عاما ) على موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " بسبب ذلك .

وحسب موقع " اينسايدر " أن إيما روبرتس التى تنتظر طفلها الأول مع صديقها جاريت هيدلوند أكدت إنها كانت تخطط لإبقاء الأخبار طى الكتمان.



ايما روبرتس

فاشارت التقارير أن والده إيما روبرتس ردت على تساؤلات الكثير من المعجبين حول حمل النجمة الشابة لترد الام بتأكيد الخبر وهو الامر الذى أزعج إيما روبرتس تماما .

يذكرأن إيما روبرتس تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم منذ ظهورها الأول على الساحة الفنية عام 2001 ، و من أبرز الاعمال الفنية التى قدمتها روبرتس " I Am Michael " و " Who We Are Now " و " In a Relationship " و " Billionaire Boys Club " و " Paradise Hills " ، و غيرهم من الاعمال الناجحة .