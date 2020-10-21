شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا فى أحدث إطلالتها بالبيجامة: الحياة بها لحظات جميلة حاول أن تلحقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة يسرا جمهورها، بأحدث إطلاله لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت يسرا بلوك غاية في الجمال والأناقة، وكتبت يسرا على الصور قائلة: "الحياة دائما بها بلحظات جميلة، حاول جاهدًا اللحاق بها في الوقت المحدد".



876





يذكر أن آخر أعمال النجمة يسرا مسلسل "خيانة عهد" والذي عرض فى رمضان الماضي وشاركها البطولة فيه كل من حلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

Advertisements

كما نشرت النجمة يسرا مؤخرا على حسابها إنستجرام صورة لها وهى تحضر المباراة النهائية لبطولة مصر للإسكواش التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وعلقت على الصورة قائلة: من حضورى للمباراة النهائية لبطولة مصر الدولية للإسكواش تحت سفح الأهرامات، ألف مبروك للفائزين ومبروك لصديقى عمر منسى على التنظيم الرائع.. فخورة بيكم جدا".

وقالت النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية لمهرجان الجونة خلال المؤتمر الصحفى للمهرجان، إن الدولة المصرية أصرت على عودة الحياة وهو ما يتماشى مع شعار مهرجان الجونة سينما من أجل الانسانية، مؤكدة أن مهرجان الجونة واجهة عالمية لمصر، ويثبت أن الحياة لابد أن تستمر ورسالة مصر للعالم كله.وأعلن مهرجان الجونة السينمائى فى وقت سابق عن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة فى دورته الرابعة التى تقام خلال الفترة ما بين 23-31 أكتوبر الجارى، ويتضمن البرنامج أفلامًا من فرنسا وإيطاليا وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا وروسيا واليونان وسويسرا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، إضافة إلى النرويج ومقدونيا وتونس ولبنان والأردن ومصر.