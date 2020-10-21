شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تكشف عن إصابات لحقت بزوجها بعد تعرضه لحادث: كسر مضاعف وعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الاماراتية أحلام عن آخر مستجدات إصابة زوجها جراء الحادث الذى تعرض له مؤخراً، وذلك عبر تدوينة كتبت خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر قالت فيها : "تعرض زوجي لحادث ادى الى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعمليه جراحيه اللهم لا اعتراض بس الحمد لله اللي ربي عتق ظهره وراسه ورقبته من اي شر الحمد لله تمر ولا تضر نورت بيتك يا حبيبي وترجع بحيل الله وقوته باتم الصحه والعافيه ويخليك لي ولعيالي شكراً لكل من كلمني وسال وتطمن ومن دعى له بالشفاء".



احلام وزوجها

وذلك بعدما كتبت أول أمس وهي تدعم زوجها مبارك الهاجرى، أثناء وجوده في المستشفى دون أن توضح السبب آنذاك : "يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي ألف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب .. ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبى".

وكانت أحلام تألقت في حفلها الغنائي، الجمعة الماضية، الذي أقيم في الأوبرا السلطانية بعمان، ضمن احتفالات سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية.

وشاركت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورة لها من الحفل الغنائي، معلقة :"أغاني من الزمن الجميل.. أغاني للتاريخ، فضها سيرة لايجي للحب طاري كلمه اخيره قلتها وهذا قراري لا أنا ولا انته نتفق ارجوك لازم نفترق وخلني انا باخذ من الوقت ثاري.. أكلام في الأوبرا السلطانية".

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فيما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا لحفل الفنانة الإماراتية أحلام بمناسبة يوم المرأة العمانية.

يشار إلى أن الفنانة أحلام أحيت في سبتمبر الماضي، حفلا غنائيا كبيرا في المملكة العربية السعودية على مسرح بجدة، ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى.