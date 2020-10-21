شكرا لقرائتكم خبر عن لورديانة البرازيلية تحذر من إنشاء 20 صفحة مفبركة باسمها خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الراقصة البرازيلية لورديانة من وجود أكثر من 20 صفحة مفبركة تنتحل اسمها، أنشئت خلال اليومين الماضيين فقط، منذ سيطرتها علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو رقصها في "بيوتي سنتر" علي أغنية أخواتي، مؤكدة عدم وجود حساب رسمي غير حسابها علي موقع "انستجرام"، والذي ارتفع عدد المتابعين عليه إلى أكثر من 586 ألف متابع، بزيادة حوالي 300 ألف متابع في يومين فقط، حيث كان عدد متابعيها قبل الفيديو 200 ألف فقط.



حسابات بأسم لورديانة

كما تمتلك لورديانة قناة رسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولكن بعدد متابعين قليل لا يتعدي حتي الأن حوالي 4000 مشترك، وكان أخر فيديو لها عليه منذ 4 أشهر.

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وفي في أول تعليق من الراقصة البرازيلية لورديانة علي سيطرة فيديو رقصها علي مواقع التواصل الاجتماعي اليومين الماضيين، وجهت الشكر لكل من دعمها، وقالت في فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام": "فخورة بكل دعمكم وحبكم.. أنا بحبكم كلكم".

لورديانة أصبحت حديث السوشيال ميديا بسبب رقصتها فى أحد مراكز التجميل التى اجتاحت منصات التواصل الاجتماعى، حيث بدأ الجمهور فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير، وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع "إنستجرام"، والذى تضاعف عدد المتابعين عليه خلال ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو حتى وصل إلى ما يزيد عن 500 ألف متابع.

يشار إلى أن طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة لورديانا، كان قد قال "إن لورديانا راقصة محترفة متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، وتعمل على تدريب الفتيات فى الجيم، مضيفا: "لورديانا تعشق الفنانة سامية جمال وفيفى عبده".

لورديانة راقصة برازيلية تقيم فى مصر، وتقوم بإحياء العديد من الحفلات وأيضا حفلات الزفاف فى مصر، وتقوم بنشر مقاطع عديدة من الحفلات التى تقوم بإحيائها، وقد اشتهرت بالرقص على الأغانى الشعبية، وأيضًا أغانى الترند مثل "لقيت الطبطبة"، وفى ساعات قليلة، أصبح الجمهور يتداول معلومات عن الراقصة "الترند" بعد انتشار الفيديو.