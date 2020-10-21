شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا روبرتس تحمس جمهورها للتصويت بالانتخابات بكمامة مزينة بكلمة "vote" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النجمة العالمية جوليا روبرتس جمهورها للتصويت في الانتخابات الأمريكية الرئاسية قبل 14 يوما من انطلاق العملية الإنتخابية المقررة يوم 3 نوفمبر المقبل بين المرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والمرشح الدميقراطي جو بايدن، واختارت طريقة مميزة حيث نشرت صورة لها وهي ترتدي كمامة الوجه مزينة بكلمة "VOTE" بأكثر من لون، معلقة عليها عبر حسابها بموقع أنستجرام، معلقة :"صوت..باقي 14 يوم".



جوليا روبرتس

من ناحية أخرى، حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطى جو بايدن استمالة المشاركين في التصويت المبكر في ولايتي نيفادا ونورث كارولاينا، مع تكثيف الحملتين نشاطهما قبل إجراء آخر مناظرة بين المرشحين الرئاسيين يوم الخميس المقبل.



جوليا روبرتس

وذكر مشروع الانتخابات الأمريكية فى جامعة فلوريدا أن نحو 27.7 مليون أمريكي أدلوا بالفعل بأصواتهم إما من خلال البريد أو بطريقة مباشرة قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثالث من نوفمبر.

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ويرجع السبب فى هذا الإقبال على التصويت المبكر إلى مخاوف بشأن التجمعات الكبيرة فى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات مع انتشار وباء كورونا الذي أصاب 8.1 مليون أمريكي وأودى بحياة أكثر من 218 ألفا.

وحث المرشح الديمقراطي جو بايدن الناخبين على الذهاب للإدلاء بأصواتهم في أقرب وقت ممكن. وهاجم بايدن ترامب لقوله خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الولايات المتحدة "تجاوزت مرحلة الخطر" فيما يتعلق بجائحة كورونا، مشيرا إلى أن معدل الحالات الجديدة في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى خلال أشهر. وتابع "الأمور تزداد سوءا ولا يزال هو يكذب علينا فيما يتعلق بوضع (الوباء)".