شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادها الـ40 .. شاهد كيف تغيرت ملامح كيم كاردشيان فى 20 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبرنجمة تلفزيون الواقع كيم أهم وأشهر عضو في عائلة كاردشيان، فرغم أن شهرة كل فرد في العائلة بدأت في نفس الوقت إلا أن كيم لديها أكبر قاعدة جماهيرية وسط تلك العائلة، لذلك كل الأنظارتتجه حولها طوال الوقت، ولديها الملايين التي تتابع كل ما تفعله من تغيرات في وجهها وشعرها وجسدها، والماركات التي تحمل اسمها، إضافة إلي حياتها الشخصية والعائلة وفي عيد ميلادها الـ40 نكشف من خلال 20 صورة كيف تغيرت ملامح وشكل جسدها.



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