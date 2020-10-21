شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أعلنت آن هاثاواي وفريق الفيلم عن طرح The Witches والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نشرالعديد من اخبار تأجيل طرح الأفلام وإغلاق عدد من دور السينما كشفت النجمة العالمية ان هاثاواي عن فيديو ترويجي ل فيلمها الجديد The Witches والذى من المقرر طرحه بعد يومين فقط 22 أكتوبر الجارى، وكان الفيديو مختلف ومحمس لمشاهدة الفيلم، حيث ظهرت هاثاواي خلال لقطات من الفيلم هي وفريق العمل يكشفون الكواليس ويتحدثون عن الشخصيات بشكل مشوق.

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وكان قد اصدر التريلر الدعائي للفيلم ومنحت شركة "Warner Bros" الجمهور نظرة سريعة على ما يمكن توقعه من أحداث في الفيلم من خلال البرمو الدعائي، ويبدو من خلاله مغامرة مخيفة ومثيرة، حيث أظهر صبيًا صغيرًا يُدعى لوك (جاهزير كاديم برونو) وجدته (أوكتافيا سبنسر) ينطلقان للإقامة في فندق كبير، فيما استولت عليه عصابة من السحرة تهدف إلى تحويل جميع أطفال العالم إلى فئران.

واستناداً إلى رواية كاتب قصص الاطفال الشهير Roald Dahl والتي تحمل نفس الاسم، التي طرحت عام 1973 يدور الفيلم حول فتى يبلغ من العمر 7 أعوام وله علاقة بالسحر الحقيقي، الفيلم يدور في إطار كوميديا ومغامرات عائلي، وكانت قد قدمت شركة وارنر براذرز فيلما مقتبسا عن الرواية من قبل ف عام 1990، ولعبت أنجيليكا هيوستن إحدى الشخصيات الرئيسية