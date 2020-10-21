شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لمهرجان الموسيقى العربية فى الدورة الـ 29 وأسماء المشاركين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تنظم دارالاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تديره الفنانة جيهان مرسى وتأتى بصوراستثنائية تطبق خلالها كافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتتواصل لمدة 10 أيام متتالية من 1 حتى 10 نوفمبر على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهر والإسكندرية.





تقام الحفلات فى القاهرة على مسارح ( النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، وفى أوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 28 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية.

وتنظم الأوبرا مؤتمرا علميا تحت شعار "مستقبل الموسيقى العربية .. ما بعد الأزمة "، ويهدف إلى مناقشة الرؤى المستقبلية للموسيقى العربية بعد جائحة كورونا التى أحدثت تغييرا جذريا لكل الممارسات الحياتية.

كما تنظم الأوبرا مسابقة فنية تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى، وتم تخصيص قسم الغناء منها للشباب والأطفال وقسم آخر للعزف المنفرد، على آلة التشيللو، وأتاحت الفرصة لذوى القدرات الخاصة للمشاركة بدون شروط، بالاضافة إلى معرض لفنون الخط العربى للفنان المكرم مصطفى عمرى بقاعة صلاح طاهر.



وائل جسار

سيشهد حفل الافتتاح تكريم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، وتسلمهم الدكتورة إيناس عبد الدايم أوسكار المهرجان، وشهادات التقدير، وهم الشاعر بخيت بيومى، عازف الناى الدكتور محمد عبد النبى، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقى وعازف الوتيريات يحيى مهدى، المطرب ماهر العطار، وأعضاء فرقة الأصدقاء باسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، المطربة منى عبد الغنى، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، عازف الكمان .

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يحيى حفل الافتتاح الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، بمجموعة مختارة من أعمال جمال سلامة وحلمى بكر ومحمد سلطان، وبمشاركة الفنانين نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سارة سحاب، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، سوما.



جيهان مرسى

ويتضمن المهرجان 28 حفلا غنائيا يحييه 93 فنانا منهم 82 مطربا ومطربة، وهم حسب ترتيب الحفلات: نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد ابراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن عادل، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر،على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى، أمجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، مروه ناجى، عاصى الحلانى، هانى شاكر، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحى، أحمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعى، ولاء طلبه، أحمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل أبو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، نهال نبيل، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، ساره ذكى ، سعيد عثمان ، يحيى عبد الحليم ، إسماعيل صادق.



هانى شاكر

كما ستشارك 7 فرق موسيقية هم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى إلى جانب 23 منتخبا من العازفين بقيادة كل من المايسترو سليم سحاب ، المايسترو احمد عامر ، المايسترو صلاح غباشى ، المايسترو علاء عبد السلام ، المايسترو إيهاب عبدالغفار ، المايسترو فاروق البابلى ، المايسترو مصطفى حلمى ، المايسترو عادل عايش والمايسترو هانى فرحات .