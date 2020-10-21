شكرا لقرائتكم خبر عن بالتاتو هايلى بالدوين تخلد قصة حبها لزوجها جاستين بيب ر.. شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم العالمى جاستين بيبر و زوجته النجمة هايلى بالدوين واحد من أهم الثنائيات على الساحة الفنية ، حيث تعد تفاصيل حياتهما اليومية وقصة حبهما محط تركيز الملايين من عشاقهم و محبيهم إضافة الى وسائل الاعلام من شتى انحاء العالم .

قررت هايلى بالدوين البالغة من العمر ( 23 عاما ) أن تخلد حبها لبيبر البالغ من العمر ( 26 عاما ) ، فقد كشف Mr. K احدى رسامى التاتو العالميين، عن التاتو الذى رسمه على إحدى أصابع بالدوين و يحمل أول حرف من اسم جاستين " J " و ذلك لكى تعبر عن مدى حبها له.





ولم تكتفى هايلى بذلك بل رسمت وشم الثانى وهى كلمه " beleza " والتى تعنى "الجمال" بالبرتغالية، ورسمته هايلى على رقبتها.

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يذكر أنه بالرغم من مرور أكثر من عامين على زواج هايلى بالدوين وجاستين بيبر فإن شائعات توتر العلاقة تلاحقهما باستمرار، فقد قرر نجم البوب الشهير جاستين وهايلى الحفاظ على علاقتهما متجددة من خلال التوجه إلى المدينة فى مسقط رأسهما فى لوس أنجلوس لقضاء وقت ممتع هناك، ولتوثيق الزوجين لـ"موعدهما" الرومانسى التقط بيبر وهايلى سلسلة من الصور ونشرها النجم الشهير على صفحته الشخصية على موقع " Instagram " ليراها 148 مليون متابع.

كما كشفت هايلى بالدوين مؤخرا عن عدد من الصور التى جمعتها بجاستين بيبر، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" حيث ظهرت بالدوين ذات الـ23 عاما خلال إعدادها لوجبتهما المفضل وهى البيتزا التى يتناولها الزوجان مرة واحدة خلال الشهر التزاما بنظام الحمية الذى يتبعاه، حيث علقت هايلى على الصورة فكتبت: " ليلة البيتزا عندنا واحدة فى الشهر".

ويبدو أن صور البيتزا التى نشرتها هايلى بالدوين كانت شهية بالنسبة للكثير من مشاهير العالم، فعلق أغلبهم على الصور وكأنهم يدعون أنفسهم للعشاء مع الزوجين، ومن أبرز هؤلاء النجوم هى نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر أنها ستأتى لهم الشهر المقبل، أما تايلور هيل فأكدت أنها بحاجة للبيتزا الآن.