بين الإشادة بحفلها والإشارة لطرح التذاكر .. هكذا تروج كيلى مينوج لحفلها المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تروج النجمة العالمية كيلى مينوج لحفلها الغنائى الذى ستقوم بإحيائه فى شهر نوفمبر المقبل ، حيث نشرت مينوج البالغة من العمر ( 52 عاما ) مقاطع فيديو قصيرة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " والتي تضم أكثرمن 2.1 مليون شخص لتحمس محبيها لتتواجد بالحفل .
وبالتعليق علي الفيديوهات طلبت مينوج من مرتادي صفحتها أن ينضموا إليها في "INFINITE DISCO " ، وأشارت أنه سيكون أداء مذهل يتم بثه في جميع أنحاء العالم في 7 نوفمبر المقبل، وأكدت النجمة الشهيرة أن تذاكر الحفل متوفرة الآن .
و الحفل سيقام فى 7 نوفمبر المقبل الساعة 8 مساء بتوقيت شرق أستراليا الصيفى، وذلك حسب موقع "ان ام اي"، و سيقام الحفل بعد يوم من وصول ألبوم كيلى مينوج الخامس عشر والذى يحمل اسم "Disco" ، و هو حفل بث مباشر عبر الانترنت " live-streamed " .
ستقدم كيلى مينوج خلال الحفل عدد من أغنيات ألبومها الغنائى الجديد، بالإضافة إلى بعض الأغانى الكلاسيكية.
يذكر أن محبى وعشاقى النجمة الشهيرة كيلى مينوج ينتظروا طرح ألبومها الغنائى الجديد " DISCO " والذى سيتضمن 16 أغنية متنوعة عملت مينوج باجتهاد تام طوال الفترة الماضية لتخرج أعمالها الغنائية للنور بقوة وتنال إعجاب عشاقها ومحبيها حول العالم، وقد تم تحديد 6نوفمبر لإطلاق الالبوم.
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