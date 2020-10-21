شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تندد بوحشية الشرطة في نيجيريا وتدعم الحركة الإجتماعية EndSARS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية ريهانا على دعم ضحايا الشرطة في نيجيريا الذين يتعرضون لعنف مستمر بسبب اللون والعرق، حيث نشرت صورة لعلم الدولة الإفريقية عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام للتنديد بالاعتداءات المستمرة في حق المدنيين من قبل قوات الأمن.

وظهر العلم النيجيري الذي نشرته ريهانا عبر حسابها وهو ملطخ بالدماء في إشارة منها الى الاعتداءات المستمرة التي يروح ضحاياها المدنيين بدون اقتراف اي ذنب، مضيفه هاشتاج #EndSARS الذي تدعم من خلاله الحركة الإجتماعية في نيجيريا التي تطالب بوقف الاعتداءات.

وتعتبر الحركة الإجتماعية المعروفة بإسم End SARS، من اشهر الحركات التي تطالب بغلق الوحدة المثيرة للجدل داخل الشرطة النيجرية والتي تمتلك سجل طويل من الانتهاكات ضد المواطنين.

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وكانت قد تعرضت النجمة العالمية ريهانا Rihanna، لانتقادات قوية عبر منصات السوشيال ميديا منذ اسابيع قليلة، بعد استخدامها لموسيقى أغنية تحتوى على بعض كلمات من حديث نبوى، فى إعلانها الترويجى الأول لخط أزيائها للملابس الداخلية Savage X Fenty.