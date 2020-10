شكرا لقرائتكم خبر عن الـ Avengers يساندون صديقهم كريس برات بعد حملة هجوم شرسة .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم هوليوود على مساندة صديقهم النجم العالمي كريس برات، بعد حملة الهجوم الشرسة التي تلقاها مؤخراً من عدد كبير من جمهوره عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة والذين طالبوا فيها بحذفه من سلسلة أفلام الـ Avengers.

وتأتي تلك الحملة الشرسة التي شنت على النجم بطل The Guardians of the Galaxy، بسبب إعلان انتمائه للحزب الجمهوري الأمريكي وإبداء آرائه السياسية، بالإضافة إلى زيارته المتكررة لإحدى الكنائس التي تعادى المثلية الجنسية.

وسرعان ما دافع عدد كبير من نجوم سلسلة الـ Avengers التي شارك فيها كريس برات، ومنهم النجم العالمي روبرت داوني جونيور الذي حث منتقديه على حذف حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً ""يا له من عالم بلا خطيئة، يلقون الحجارة على أخي، كريس برات، المسيحي الحقيقي الذي يعيش من حيث المبدأ، ولم يظهر أبدًا أي شيء سوى الإيجابية والامتنان".

كما حرص النجم العالمي مارك رافالو صاحب شخصية hulk الشهيرة في عالم مارفل للإبطال الخارقين، على مساندة صديقة برات وكتب "أنه ليس سياسياً بشكل علني كقاعدة، دعونا نبقي أعيننا على الجائزة، أيها الأصدقاء، نحن قريبون جداً الأن من الحسم".