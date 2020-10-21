شكرا لقرائتكم خبر عن ويكيبديا غلط .. اليوم ليس ذكرى ميلاد حسن عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت العديد من المواقع ومنها موقع ويكيبديا الشهير إلى أن اليوم الموافق 21 أكتوبر يوافق ذكرى ميلاد الفنان الكير حسن عابدين، وتناقلت هذه المعلومة الخاطئة العديد من المواقع ووسائل الإعلام.

وللتحقق من هذه المعلومة تواصلنا مع خالد حسن عابدين نجل الفنان الكبير والذى أكد فى تصريحت خاصة لليوم السابع أن ويكيبديا وعدد من المواقع أخطأت فىى تاريخ ميلاد والده.

وقال خالد حسن عابدين :" تاريخ ميلاد والدى الصحيح هو 28 يوليو عام 1931 ، والتاريخ المتداول على أنه 21 أكتوبر تاريخ خاطئ"

وينتمى الفنان الكبير حسن عابدين لعائلة ترجع جذورها إلى شبه الجزيرة العربية، وكان والده أمى لا يقرأ ولا يكتب ولكنه كان شخصية قوية وذو هيبة، ويمتلك أراض زراعية.

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تزوج الأب مرة واحدة وأنجب 15 ولاداً وبنتاً، وكان ترتيب حسن عابدين الرابع بين إخوته، وتوفى شقيقه الأكبر أثناء دراسته بكلية الشرطة، وله أخ مستشار وأخ مهندس زراعى ورابع لواء مهندس شارك فى حرب أكتوبر، وشقيقه الأصغر ممدوح كان ضابط احتياط واستشهد فى حرب 73.

ومنذ طفولته بالمرحلة الابتدائية ظهرت قوة حسن عابدين فى اللغة العربية وبرع فى الإلقاء، وشارك بالتمثيل فى فرق المدرسة والمحافظة.

والفنان الراحل جسن عابدين خير من جسد أدوار موظف الطبقة الوسطى الشريف المكافح، وهو أحد أشهر نجوم الدراما والمسرح والتليفزيون، وقدم خلا مشواره الفنى العديد من المسلسلات التى ارتبط بها الجمهور ومنها أهلا بالسكان ، وفى حاجة غلط ، وبرج الحظ ، وفى المشمش وغيرها ، كما قدم العديد من المسرحيات الاجتماعية والسياسية ، ومنها نرجس ،نادى العباقرة ،الطفل المعجزة، ملك يبحث عن وظيفة، على الرصيف، بولوتيكا، عش المجانين.