رنا صلاح الدين - تعتبر الفنانة ياسمين صبري، من النجمات التي تحرص دائمًا على التواصل مع جمهورها، من خلال مشاركة جمهورها بالعديد من الأمور سواء فيما يخص كواليس أعمالها الفنية أو الشخصية.
وأثارت ياسمين الفترة الأخيرة التساؤلات حولها بعد نشرها صور تظهر بها برفقة شاب.
واتضح من خلال برنامج"et بالعربي" أن هذا الشاب يدعى رئيس وهو أخ غير الشقيق لها، أي ابن والدتها من زوجها الثاني، يعيش في بريطانيا ويحب يقضي إجازته من لفترة للأخرى في مصر.
وعلى الرغم من فارق السن بينهما إلا أن بينهما صفات مشتركة مثل حبهم للسفر وللماركات الغالية التي دائمًا أن تظهر بها ياسمين سواء في ملابسها أو الساعات او المجوهرات.
يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، والذي يعد ثاني بطولاتها في عالم الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "حكايتي"، الذي عرض في رمضان عام 2019.
"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، ايتن عامر، أحمد مجدي، احمد الشامي، ادوارد، محمود البزاوي، محمد جمعة، نهال عنبر، هبة مجدي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، ويتولى إخراجه مرقس عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نشر صور لهما.. من الرجل الثاني في حياة ياسمين صبري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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