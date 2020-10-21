فيديو| يسرا: "عمري ما ندمت أني ممثلة أو مشهورة".. وهذا ما قالته عن عبلة كامل

رنا صلاح الدين - نفت النجمة المصرية يسرا، ما تردد حول عرض دور "فاطمة كشري"، التي جسدته النجمة القديرة عبلة كامل، في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، بطولة النجم الراحل نور الشريف.

وقالت يسرا، خلال حوارها في برنامج "اتس شو تايم"، مع المذيعة مها الصغير:"متعرضش عليا الدور ومش صحيح.. هو في حد زي عبلة كامل يا جماعة".

على جانب أكدت أنها بليست نادمة كونها فنانة أو مشهورة، قائلة:"عمري ما ندمت اني ممثلة أو مشهورة، اللي يعمل كدة ده ناكر لجميل الشغلانة".

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كما اعترفت يسرا، أنها تلجأ لبعض الحيل التجميلية، مثل حقن وجهها بالبوتوكس، للحفاظ على نضارة وجهها.

وأكدت أنها لا يمكن أن تخضع لعملية تجميل لتغيير شكلها، لافتة إلى أنها تخاف من هذا الأمر، حيث قالت: "أنا بعمل بوتكس وفيتامينات، ولكن مش أغير شكلي وهويتي، لإن كدة الجمهور هيتفرج على حد تاني".

وأضافت: "كلنا ممكن نحتاج لعمليات التجميل أو البوتكس، لكن لما تغيري الهوية والشخصية بتاعتك اللي أنا عارفاكي بيها، أكيد هيحصل فصلان بيني وبينك".

وتابعت: "إنما تحلي نفسك وتاخدي بالك من تجاعيدك، ده حلو أوي، وكلنا محدش فينا عايز يكبر، لكن أنا بشوف إن اللعب الكتير في الوش وحش، إلا لو لايق عليكي جدا ومحليكي، لكن أنا بخاف من اللعب الكتير في الوش".