فيديو| مي حلمي تثير الجدل بغنائها "اللي باعوا عشرتنا".. هل قصدت محمد رشاد؟

رنا صلاح الدين - أثارت المذيعة مي حلمي، حالة من الجدل بعد أن شاركت جمهورها بفيديو جديد ظهرت من خلاله وهي تغني أغنية "سقفة"، للمطرب أحمد بتشان.

وبدت مي، في الفيديو متفاعلة مع الأغنية التي تقول:"سقفة كبيرة للناس اللي اتخلت عن عشرتنا وخلوا سيرتنا بقت سيرة".

وخمن الجمهور أن مي، تقصد بكلامها أو بعنائها هذا المقطع بالأخص التي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان محمد رشاد، وذلك بعد انفصالهما.

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وجاءت تعليقاتهم كالتالي:" قصف جبهه ..ربنا كبير وعوضه اكبر، انشالله ترجعوا لبعض عشان انتوا متنفعوش غير لبعض، كل ساقي سيقي مما ساقي ولا يظلم ربك احد، عجباني قوي انك قادره تضحكي مع ان قلبك مكسور، ولا حد يقدر يخلي سيرتك سيره والله انا شايفه العكس ماشاء الله هو في النازل وانتي ف الطالع".

أغنية "سقفة كبيرة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، واقتربت من تخطي المليون الثالث عبر "يوتيوب".

وكان محمد رشاد كتب عقب انفصاله عن مي حلمي عبر خاصية الأستوري عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".

وكانت مي حلمي قد كشفت في تدوينة سابقة لها أنها علمت بخبر طلاقها من السوشيال ميديا وأنها لم تنفصل عنه رسميا.