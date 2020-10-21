شكرا لقرائتكم خبر عن نادي السينما الأفريقية يحتفل بذكرى عثمان سمبين ويعرض "ماندابي و سمبين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تزامنا مع حدث " سمبين عبر أفريقيا " الذي يشارك فيه مهرجان الاقصر للسينما الافريقية من خلال نادي السينما سيتم خلال هذا اليوم الاحتفاء بذكري المخرج عثمان سمبين " أبو السينما الأفريقية في جنوب الصحراء " واول مخرج ينال حظوة عالمية وتعرض افلامه في الدول الافريقية غير بلده السنغال وذلك بعرض فيلمين هما " ماندابي " و" سمبين " .

عثمان سمبين مولود في في 8 يناير عام 1923 ورحل في 9 يونيو عام 2007 وقد تأجل حدث الاحتفال به بسبب جائحة كورونا ونادي السينما الافربقية يحتفي به يوم السبت 24 أكتوبر تزامنا مع عدة دول أفريقية وتعرض أفلامه في معظم دول القارة بنفس التوقيت وتشارك مصر مع باقي الدول الشقيقة في كل عام وسيعرض يوم السبت 24 أكتوبر فيلمين : الاول هو " ماندابي " وهذا الفيلم مثل معظم أفلامه يستخدم أشخاص لم يمثلوا قط في حياتهم ويتناول واقع القارة والتغيرات السياسية والاجتماعية السريعة التي كانت تمر بها القارة ، وقد انتج نسختين بالفرنسية واخري بلغة وولف، لغة غالبية السنغاليين. وحاز الفيلم علي تكريم خاص في مهرجان البندقية.

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نادي السينما الافريقية

أما الفيلم الآخر فهو : الفيلم التسجيلي ( سمبين ) للمخرجين سامبا جادجيجو وجاسون سيلفرمان ويتناول حياة سمبين وعالمه السينمائي ويعرض ايضا احتفالا برائد السينما السنغالى المخرج "عثمان سمبين" أول من صنع الأفلام فى جنوب الصحراء الإفريقية والحاصل على السعفة الذهبية من مهرجان كان.

تبدأ عروض الافلام الساعة السابعة مساء بسينما الهناجر والدخول مجاني مع ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي طبقا لقرارات مجلس الوزراء ، ونادى السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان ، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبدالوهاب، ومكتب الشباب الإفريقى ويمثل النادى أحد أنشطة مهرجان "الأقصر السينمائى " والتى تقام تحت شعار مهرجان على مدار العام.