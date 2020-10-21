شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة كارمن سليمان ضيفة Live مع As3ad على انستجرام الخليج 365 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل المطربة كارمن سليمان، ضيفة لايف ببرنامج live مع As3ad، الذى يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مساء اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة. وستقوم "سليمان" عبر اللايف بالحديث عن أحدث أعمالها الفنية وهو فيديو كليب أغنية "لينا رقصة"، وستشرح كيف فاجأت الجمهور، وقامت بتقديم لون غنائي مختلف تماما عمّا قدمته في السابق، واستطاعت أن تنجح فيه، وتثبت أنها مطربة تقدم جميع الألوان الغنائية، وليس اللون الطربي فقط.

لمتابعة البث:https://www.instagram.com/youm7/



كما ستتحدث "سليمان" أيضا عن كونها واحدة من أهم النجمات المصريات المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، فماذا تقدم على صفحاتها؟ ولماذا يتابعها الناس بشغف؟ هذا بالإضافة لإجابتها على أسئلة جمهور اللايف.

Advertisements



يذكر أن أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.

برنامج live مع As3ad، يقدمه الزميل محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.



المطربة كارمن سليمان والزميل محمد أسعد



