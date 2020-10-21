خاص| شقيق "عازف الكولة" عبدالله حلمي يكشف تفاصيل حالته وموقف النقابة من علاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يخضع عازف الكولة عبدالله حلمي للمتابعه والعلاج بالعناية المركزة في مستشفى المنيل التخصصي، بعد إجرائه يوم الاثنين الماضي ثاني عملية جراحية بالحنجرة، لاستئصال ورم سرطاني يعاني منه.

محمد حلمي "شقيق عبدالله" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "الأطباء المشرفين على حالة الفنان عبدالله حلمي، أكدوا انه يحتاج للبقاء في العناية المركزة لفترة من خمس إلى 7 أيام، بعد خضوعه لثاني جراحة أول أمس الاثنين، وأدعوا محبيه للدعاء له بالشفاء العاجل".

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وعما تردد بشأن عم التزام نقابة المهن الموسيقية بالمساندة في علاج عازف الكولة الشهير، قال شقيقه: "هذا الكلام غير دقيق، نحن قمنا باتخاذ الإجراءات المطلوبة، وننتظر حاليا الرد عليها".

عبدالله تم تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية باعتباره من أشهر عازفي الكولة، ويعد من أبرز أعضاء فرقة الفنان محمد منير، ويشارك أيضاً بالعزف مع الفنانين عمرو دياب، وعلي الحجار.

وكان عبدالله بدأ مشواره الفني خلال فترة تجنيده، إذ كان ضمن الدفعة التي ضمت كل من محمد منير، وعلي الحجار، وأيضا هاني شاكر، وذلك قبل سفره إلى فرنسا للعمل هناك لعدة سنوات.