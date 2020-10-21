أحلام بعد خروج زوجها من المستشفى: تعرض لكسر مضاعف وخضع لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجها مبارك الهاجري، بعدما طالبت جمهورها بالدعاء له، عقب تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات.

وغردت "أحلام"، عبر "تويتر": "تعرض زوجي لحادث أدى إلى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعملية جراحية اللهم لا اعتراض، بس الحمد لله اللي ربي عتق ظهره وراسه ورقبته من أي شر الحمد لله تمر ولا تضر نورت بيتك يا حبيبي، وترجع بحيل الله وقوته باتم الصحة والعافية ويخليك لي ولعيالي شكرًا لكل من كلمني وسأل ومن دعا له بالشفاء ".

جدير بالذكر أن أحلام احتفلت مؤخرا، بمرور 25 عاما على إطلاق أول ألبوم غنائي في مسيرتها الفنية.