صور| عمرو عرفة يستعيد ذكرياته مع فيلم "السادات": "أحمد زكي قالي متسيبنيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استعاد المخرج عمرو عرفة، ذكرياته مع فيلم "السادات" إنتاج عام 2001، للنجم أحمد زكي، ونشر مجموعة صور تجمعه بفريق العمل. وعلق "عرفة"، على الصور عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "لما قرر ينتج السادات كلمني وكنت منتج فني و لما طال التحضير جاتلي فرصة أفريكانو أول إخراج قالي مش هتسيبني". وأضاف: "لازم تبقي موجود في بيت السادات ومجلس الشعب والإسماعيلية ومجلس قيادة الثورة وفعلاً كنت موجود وهو اللي سابنا وراح عند اللي خلقه، أحمد زكي موهبة لن تتكرر". جدير بالذكر أن فيلم "أيام السادات"، عرض عام 2001، وهو إنتاج مشترك بين قطاع الإنتاج والفنان الراحل أحمد زكي وشاركه في بطولته كل من ميرفت أمين ومنى زكي، والفيلم من إخراج محمد خان.

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