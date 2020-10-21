صور| أمير كرارة وطعيمة في مباراة مع حسام غالي وزيدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص السيناريست والشاعر أمير طعيمة على مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر "إنستجرام"، صورا له رفقة مجموعة من أصدقائه، أثناء لعبهم مباراة كرة قدم.

وظهر "طعيمة"، في الصورة رفقة اللاعب حسام غالي، كما ظهر الفنان أمير كرارة في صورة أخرى من نفس المباراة رفقة اللاعب أحمد حسن، ومحمد زيدان.

من ناحية أخرى يشارك أمير كرارة فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، من تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن أمير طعيمة نفى مؤخرًا كتابته فيلم "سندريلا" للفنانة شيرين عبدالوهاب، وذلك بعدما تم إصدار بوستر للفيلم مكتوب عليه اسم أمير طعيمة.