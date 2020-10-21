رانيا محمود ياسين بعد مرور أسبوع على وفاة والدها: وحشتني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لوالدها الراحل بعد مرور اسبوع على رحيله، إذ رحل الأربعاء الماضي.

وعلقت "رانيا"، على الصورة قائلة: "فات اسبوع يا بابي صباحك في جنة يا حبيب روحي وريحان في الفردوس الأعلى يا رب، يا رب اجعله ممن قلت فيهم فرحين بما اتآهم الله من فضله.. وحشتني".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.