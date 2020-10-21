منتج "البابا" لـ"الخليج 365": ليس فيلما دينيا.. وهذا موعد انطلاق تصويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد المنتج إبراهيم إسحاق أن الكنيسة تابعت كافة مراحل إعداد فيلم "البابا"، قبل أن تقرر الموافقة على تقديم العمل، موضحا أن التصوير سينطلق يوم 18 نوفمبر المقبل.

إسحاق في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "انتهينا من كافة مراحل الإعداد لتصوير الفيلم، والمقرر بدايته يوم 18 نوفمبر المقبل، ومن المرجح مبدئيا عرضه سينمائيا في أغسطس 2021".

وأضاف: "الكنيسة تابعت كافة مراحل التجهيز للفيلم وبما فيها السيناريو والحوار، قبل ان تقرر رسميا الموافقة على تقديمه، إذ يتناول العمل كل مراحل حياة البابا، و علاقته مع الآخرين، ويؤكد ويدعم الوحدة الوطنية في مصر، مع العلم أن هذا يقدم في إطار فني سينمائي، وليس باعتباره فيلما دينيا".

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اسحاق اختتم بالقول: "من المقرر الكشف عن أسماء الفنانين المشاركين في الفيلم الأسبوع المقبل، وكل ما أستطيع قوله عن من يقدم شخصية (البابا) في العمل، انه شخصية مهمة جدا".

فيلم "البابا" سيناريو وحوار وإخراج البير مكرم وإشراف عام عبدالله منصور، من إنتاج شركة الريماس للإنتاج الفني "إبراهيم إسحاق".