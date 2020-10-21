محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام بفيديو جديد على طريقة فيديوهات "التيك توك". ظهرت إيمي بشارب ولحية، واختارت شخصية رجل يوجه نصيحة لشاب يشعر بقلق حيال نتيجته في الامتحان، بطريقة كوميدية. جدير بالذكر أن إيمي غابت عن السباق الرمضاني العام الماضي، إذ كانت مشاركتها الأخيرة في رمضان 2019، بمسلسل "سوبر ميرو" مع والدها الفنان سمير غانم، والفنان حمدي الميرغني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيمي سمير غانم بشارب ولحية في فيديو جديد على طريقة "التيك توك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.