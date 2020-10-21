تعرف على إيرادات الأفلام الأجنبية في شباك تذاكر الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الثلاثاء 20 أكتوبر، فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 51 ألفًا و372 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 30 ألفًا و445 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم " Antebellum" بطولة Janelle Monáe، محققًا 19 ألفًا و712 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "The War With Grandpa" بطولة روبرت دي نيرو، وحقق 16 ألفًا و919 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "vanguard" بطولة جاكي شان، محققًا 15 ألفًا و326 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم " Break The Silence" بعد تحقيقه 13 ألفا و788 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 9 آلاف و516 جنيها.

في الترتيب الثامن جاء فيلم "trolls world tour" وحقق 7 آلاف و832 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "The Nest" بطولة Jude Law، والذي حقق 7 آلاف و14 جنيها.