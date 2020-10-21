أبرز أفلام نجلاء فتحي ومحمود ياسين بعد تغيبها عن عزائه

اكثر من 15 فيلما سينمائيا جمعت نجلاء فتحي بالراحل محمود ياسين، ليصبحا من اشهر ثنائيات السينما المصرية، ليغيب هو ويرحل من ايام عن عالمنا عن عمر يناهز 79 عامًا، ويصدم جمهوره وشريكة نجاحه التي لم تتمكن حتى من وداعه، حيث تقبلت نصيحة زوجتة الفنانة المعتزلة شهيرة لها بعدم الحضور للعزاء حفاظًا على صحتها وتجنبًا العدوى بفيروس كورونا.

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ونقلت عدد من الصفحات الفنية خبر غياب نجلاء فتحي عن عزاء محمود ياسين الذي كان من اقرب زملائها في العمل، إلا أنها كشفت السبب وراء ذلك وهو رفض شهيرة حضورها خوفًا عليها نظرًا لمرضها بنقص

المناعة مما يجعلها اكثر عرضة لالتقاط أي فيروس وخاصةالمنتشر بشكل عالمي ولم يتم اكتشاف لقاح له حتى الآن.

وكان الراحل محمود ياسين الملقب بالأمبراطور بينه وبين جميلة السينما نجلاء فتحي كيمياء فنية كبيرة ظهرت أمام الجمهور على الشاشة سواء بالأفلام الرومانسية والإجتماعية وحتى الوطنية، فكان يحب أن يراهم سويًا وبالتالي تنجح أفلامهم بمختلف أنحاء الوطن العربي.

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ومن بين تلك الأفلام:"اذكريني، وتمضي الاحزان، امراة مطلقة، حب احلى من حب، الوفاء العظيم، لا يا من كنت حبيبي، العاطفة والجسد، سونيا والمجنون، الشريدة، رحلة النسيان، أختي، بدور، سنة اولى حب، أنف وثلاث عيون، الظلال في الجانب الآخر، الشيطان امرأة".

يذكر أن الراحل محمود ياسين توفى يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 أكتوبر بعد معاناة من المرض، وأعلن خبر وفاته نجله الفنان والكاتب عمرو محمود ياسين، كما كتبت وقتها زوجته:"رحل حبيب عمري"، وحضر جنازته نخبة كبيرة من الفنانين منهم:"محمد رياض زوج ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين، القديران عزت العلايلي وحسين فهمي، أحمد السقا، خالد النبوي، إلهام شاهين، نادية الجندي، بشرى، عماد رشاد، رشوان توفيق، سهير رمزي، لبلبة، أشرف زكي، دلال عبد العزيز، المخرج محمد عبد العزيز، وغيرهم من المشاهير.

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