رغم أنف كورونا.. دورة استثنائية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أول نوفمبر

تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لاطلاق فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية التي تديره الدكتورة جيهان مرسي، خلال الفترة من 1 نوفمبر حتى 10 من نفس الشهر، على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية ) واوبرا الاسكندرية ودمنهور.

ويضم المهرجان 28 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 93 فنان من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الاردن ، العراق وتونس ، يأتي في المقدمة الفنان صابر الرباعي، ووائل جسار، وعلي الحجار، وهاني شاكر، ومدحت صالح، ومحمد الشرنوبي، ونادية مصطفي، وأحمد عفت، ومي فاروق، وريهام عبد الحكيم، وكارمن سليمان، وعاصي الحلاني، وفرقة كايرو ستيبس، وسعد رمضان، وهمام إبراهيم وآخرين.

و بجانب المؤتمر العلمى الذى يقام تحت العنوان الرئيسى

" مستقبل الموسيقى العربية .. ما بعد الازمة " ويهدف الى مناقشة الرؤى المستقبلية للموسيقى العربية بعد جائحة كورونا التى احدثت تغييراً جذرياً لكل الممارسات الحياتية من خلال اربعة محاور هى الرؤى المستقبلية للإبداع الموسيقي العربي ، الرؤى المستقبلية في أداء وتقديم الموسيقى العربية ، الآفاق المستقبلية لتعليم الموسيقى العربية ، الرؤى المستقبلية لإشكاليات التراث الموسيقي العربي ، بالاضافة الى المسابقة الفنية التى تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى وتم تخصيص قسم الغناء منها للشباب والاطفال وقسم اخر للعزف المنفرد على الة التشيللو واتاحت الفرصة لذوى القدرات الخاصة للمشاركة بدون شروط ، بالاضافة الى معرض لفنون الخط العربى للفنان المكرم مصطفى عمرى بقاعة صلاح طاهر .

ورغم حالة التراجع التي يشهدها الوسط الغنائي بسبب "كورونا"، والتي أدت إلى إلغاء العديد من المهرجانات الموسيقية والغنائية أو تحويل بعضها إلى دورات إلكترونية، لكن القائمين على مهرجان الموسيقي العربية أصروا على إقامة الدورة الـ29، التي ستكون استثنائية لما تحمله من إجراءات احترازية بهدف ضمان السلامة العامة للمشاركين وللجمهور.

وخلال حفل الافتتاح تكرم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى بتسليمهم اوسكار المهرجان وشهادات التقدير هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبد النبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي ، المطرب ماهر العطار ، اعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني ، المطرب علاء عبدالخالق ، المطربة حنان ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد قطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى .

