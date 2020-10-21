- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - استرجعت الفنانة هالة صدقي، ذكريات طفولتها مع أسرتها، من خلال مشاركة جمهورها بصورة بدت فيها وكأن ملامحها لم تتغير كثيرًا.
ونشرت هالة، صورتها التي ظهرت فيها بصحبة والديها وشقيقها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقة عليها قائلة:"عائلتي".
هالة صدقي
وجاءت تعليقات متابعيها :" بنتك شبهك اوووى فى الفتره دى من عمرك، كتير بتشبهي الوالدة، مامتك شكلها جميل الجمال الطبيعي بتاع زمان ربنا يرحمها، ما شاء الله شبه ماما القمراية ".
على جانب آخر عرض للفنانة هالة صدقي، الفترة الماضية مسلسل "ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، وهو أولى بطولات الفنانة أمينة خليل المطلقة.
المسلسل مكون من 15 حلقة، وشارك في العمل كل من محمد الشرنوبي وشيرين رضا وهاني عادل ومريم الخشت وعمر السعيد، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف
كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي في صورة نادرة من الطفولة.. هل تشبه والدتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.