هالة صدقي في صورة نادرة من الطفولة.. هل تشبه والدتها؟

رنا صلاح الدين - استرجعت الفنانة هالة صدقي، ذكريات طفولتها مع أسرتها، من خلال مشاركة جمهورها بصورة بدت فيها وكأن ملامحها لم تتغير كثيرًا.

ونشرت هالة، صورتها التي ظهرت فيها بصحبة والديها وشقيقها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقة عليها قائلة:"عائلتي".

هالة صدقي

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وجاءت تعليقات متابعيها :" بنتك شبهك اوووى فى الفتره دى من عمرك، كتير بتشبهي الوالدة، مامتك شكلها جميل الجمال الطبيعي بتاع زمان ربنا يرحمها، ما شاء الله شبه ماما القمراية ".

على جانب آخر عرض للفنانة هالة صدقي، الفترة الماضية مسلسل "ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، وهو أولى بطولات الفنانة أمينة خليل المطلقة.

المسلسل مكون من 15 حلقة، وشارك في العمل كل من محمد الشرنوبي وشيرين رضا وهاني عادل ومريم الخشت وعمر السعيد، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف