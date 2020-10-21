بعد خضوع زوجها لعملية جراحية إثر حادث.. أحلام: "اللهم لا اعتراض"

رنا صلاح الدين - توجهت النجمة الإماراتية أحلام، بالشكر لكل من سأل وأطمئن على زوجها بعد تعرضه لحادث أدت إلى خضوعة لعملية جراحية.

ونشرت أحلام، صورة جمعتها بزوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"تعرض زوجي لحادث ادى الى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعمليه جراحيه اللهم لا اعتراض".

احلام

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وأضافت:"بس الحمد لله اللي ربي عتق ظهره وراسه ورقبته من اي شر الحمد لله تمر ولا تضر نورت بيتك يا حبيبي وترجع بحيل الله وقوته باتم الصحه والعافيه ويخليك لي ولعيالي شكراً لكل من كلمني وسال وتطمن ومن دعى له بالشفاء".

وكان زوج أحلام قد كشف تفاصيل ما حدث له، حيث قال إنه أصيب في حادث دراجة نارية، لافتا إلى أنه كان يقود الدراجة لكنه أوقفها بطريقة غير صحيحة، فسقطت على ساقه مسببة له كسر.

زوج الفنانة الإماراتية أضاف، في تصريحات تليفزيونية أنه نقل على الفور إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية، لافتا إلى أنه سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي.