كريم عبد العزيز يعترف: "سرقنا أسم فيلمي الجديد من عادل إمام"

رنا صلاح الدين - تحدث النجم كريم عبد العزيز، عن التشابه بينم اسم فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وبين فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتني"، بطولة النجم عادل إمام.

وقال كريم، خلال مقابلته مع برنامج "et بالعربي":"سرقنا الأسم شوية من فيلم الأستاذ عادل إمام بعد استئذان الأساتذة طبعًا، وفعلا في تقارب شديد جدا ما بين الفيلمين لأننا بنتكلم عن الزواج والطلاق والمشاكل الاجتماعية".

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

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على جانب آخر تحدث الفنان المصري كريم عبدالعزيز عن مسلسله الجديد "الاختيار2"، والذي يخوض به المنافسة الرمضانية المقبلة، رفقة الفنان أحمد مكي.

كريم قال: "مشاركتي في "الاختيار2" حمل كبير جدا، ,أنا جاي على نجاح جبار لـ "الاختيار" الجزء الأول لأمير وبيتر، فربنا يقدرنا ونعمل حاجة حلوة".

وعن تعاونه مع الفنان أحمد مكي في المسلسل، قال: "أنا فرحان جدا إني بشتغل مع مكي، هو إنسان محترم جدا ونجم كبير جدا، وبالصدفة إحنا الاتنين دارسين إخراج".