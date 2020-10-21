بدرية طلبة تطلب الدعاء من جمهورها بعد إصابتها: "تعبانة جدا"

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رنا صلاح الدين - طلبت الفنان بدرية طلبة، الدعاء من جمهورها بعد إصابتها بدور برد شديد، مؤكدة بطريقتها أنها ليست "كورونا".
وكتبت بدرية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"دعواتكم ليا بالشفاء من فضلكم دور برد ابن حلال خالي من أي شبهات.. برد عادى من بتاع زمان الحمد لله.. تعبانة جدا".
بدرية طلبة
وتمنى العديد من متابعي بدرية طلبة الشفاء العاجل لها، قائلين:" الف سلامة يافنانة، شفاكي الله وعافاكي إن شاء الله، خالي من الشبهات متأكدة؟".
يذكر أن الفنانة بدرية طلبة، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "فلانتينو"، بطولة النجم الكبير عادل إمام.
"فلانتينو"، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ورانيا محمود ياسين، وحمدي الميرغني.
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