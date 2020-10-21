بعد فيديو الأم التي رمت طفليها في النهر.. نادية العراقية تدافع

رنا صلاح الدين - أثار فيديو السيدة العراقية التي ألقت طفليها في نهر دجلة، حالة كبيرة من الجدل، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأعرب الكثير عن غضبهم واستيائهم الشديد من هذه المرأة.

وخرجت الفنانة نادية العراقية، للتعليق على هذا الفيديو وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إحدى العراقيات علقت علي منشور لي بكلمه انفضحنا.. عن موضوع اللي رمت أطفالها بالنهر.. وحقيقة حزنت، هل وصل بنا الحال نخجل من أوطاننا وشعوبنا لأجل حالات فردية مزعجة في المجتمع".

نادية العراقية

وأضافت:"أحب أقول لهذه العراقية الحبيبة.. الجرايم في كل مكان.. شاهدنا نساء وآباء حرقوا أولادهم أحياء واغتصاب وزنا محارم في كل بقاع الأرض.. فلا تهتمي والجميع يعرف غيره وتربية العراقيين وشهامتهم وكرمهم".

وتابعت:"لكن ما رآه العراق من حروب يشيب لها الراس أثمرت هذه السلبيات.. لكم حجة وعذر العتب علي دول مستقرة وآمنة وفيها جرايم بشعه مثل أوروبا وغيرها".