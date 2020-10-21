بعد الهجوم عليها بسبب أزمة والدها.. بوسي: "مخطط لتشويه صورتي.. أنا المظلومة"

رنا صلاح الدين - خرجت الفنانة بوسي، عن صمتها للرد على ما تعرضت له من هجوم شديد بعدما اتهمها والدها محمد شعبان بأنها لا تصرف عليه، إضافة إلى عدم تمكنه من إجراء عملية بسبب عدم استطاعته لدفع كم هذه الأموال خاصة أن العملية تحتاج إلى مبلغ كبير.

وقالت بوسي في بيان لها معربة عن استيائها الشديد:"أنا مش مصدقة اللى بيحصل، خاصة أنى لم أقصر لحظة واحدة في تقديم المساعدة والعون لوالدى، وكل طلباته مجابة على قدر ما استطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الاعلام بيومين".

وأضافت:"بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقى كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفون معه دون النظر إلى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة".

وتابعت حديثها قائلة:"قبل أن تحكموا على شخصى وتنالوا منى اعرفوا الحكاية، أنا المظلومة وليس أبى، ويعلم الله أنى لم أقصر معه ولا مرة وهو يعلم ذلك، وكنت أرسل له المال مع اخوتى"، واختتمت حديثها:"مررت بظروف صعبة كادت تهتك أي بني آدم ومررت بأزمة طاحنة ولم أجد أبى معى، لكنى حريصة كل الحرص على صلة الرحم رغم الجفا الذي رأيته منه".

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قال شعبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، :"مش بترفض انها تساعدني.. بوسي بنتي وعلاقتي بيها كويسة، كانت الأول من 3 أو 4سنين بتبعتلي فلوس كل شهر علشان أنا تعبان ، نظري خلاص انتهى وقفلت الورشة ومعنديش مصدر رزق تاني اكل عيش منه وبعدين انا عندي حساسية شديدة، ومشاكل تانية ومقدرش اعمل عملية لأنها هتبقى عملية موت".

وكان والد بوسي قد قال خلال مداخل هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، :"مش بترفض انها تساعدني.. بوسي بنتي وعلاقتي بيها كويسة، كانت الأول من 3 أو 4سنين بتبعتلي فلوس كل شهر علشان أنا تعبان ، نظري خلاص انتهى وقفلت الورشة ومعنديش مصدر رزق تاني اكل عيش منه وبعدين انا عندي حساسية شديدة، ومشاكل تانية ومقدرش اعمل عملية لأنها هتبقى عملية موت".

وأضاف قائلًا:"بوسي دخلت ف مشاكل مع طليقها قاعدت 3 أو 4 سنين مشغولة عني، مش بأيدها تبعتلي فلوس، وانتظرت المدة دي كلها ومديت ايدي للناس عشان اكل واشرب واعيش، وولادي مش بيقدروا يجيبوا علاج لأنه غالي".

واختتم حديثه قائلًا:"مقدرش ازعل من بنتي، وبدعيلها أن ربنا يعديها من المشاكل اللي هي فيها، ولا هي زعلانة مني، لكن هي أزمة وبتحل مشاكلها".