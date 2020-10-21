هذا ما حققته أغنية “ودعت روحي” لـ ماجد المهندس في 48 ساعة

متابعة بتجــــــــــرد: حققت أغنية النجم ماجد المهندس الجديدة “ودعت روحي” أكثر من مليوني مشاهدة بعد 48 ساعة على طرحها. الأغنية من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ألحان نواف عبدالله وتوزيع زيد نديم. ونشر آل الشيخ فيديو الأغنية عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” وعلق قائلاً: “عمل جديد يجمعني مع أخي ماجد المهندس وأخي نواف عبدالله، أتمنى أن ينال إعجابكم”. وتقول كلمات الأغنية التي كتبها آل الشيخ: “ودعت روحي من قبل ما أوادعك Advertisements أشوفها تطلع ولو ما ودها ليلة فراقك والعيون تطالعك حسيت كن الكون وقف عندها”. وهذه ليست المرة الأولى التي يغني فيها المهندس كلمات آل الشيخ فقد قدم العديد من الأغاني الناجحة ومن أبرزها “أميرة، أنا للآن، الدنيا دوارة، وين وين، هدوء، إلى متى” وغيرها الكثير.

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