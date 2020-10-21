متابعة بتجـــــــــــــرد: شارك الرّئيس الأميركي دونالد ترامب بقدّاسٍ في كنيسة لاس فيغاس الدّولية يوم الأحد الماضي.
وقد أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء “رويترز” عبر قناتها الناطقة باللغة الإنكليزية الرئيس الأميركي في الصفّ الأمامي خلال القدّاس كما ظهر بعض المصلّين من دون أي أقنعة للوجه ومن دون احترام لقواعد التباعد الإجتماعي.
وبالإضافة، ظهر ترامب وهو يخرج أوراق النقود من فئة 20 دولاراً من جيبه للتبرّع بها للكنيسة قبل أن يعدّها أمام الكاميرات لدقائق ثم احتفظ ببعضها في يده، وأعاد الباقي إلى جيبه مرة أخرى.
ويُشار إلى أنّ ترامب لا يرتاد الكنيسة في العادة منذ تولّيه منصبه كرئيس للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعدّ “الدّولارات” قبل التبرّع بها.. وفيديو يرصد الموقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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