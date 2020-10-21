متابعة بتجـــــــــــرد: أطلقت النجمة بلقيس فتحي أغنيتها الجديدة “يا طير الحب” عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
وتحمل “يا طير الحب” كلمات علي رياض وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.
وأهدت بلقيس أغنيتها الجديدة لجمهورها في يوم ميلادها الذي احتفلت به أمس الثلاثاء ونشرت مقطعاً من الأغنية عبر انستغرام وعلقت قائلة: “مفاجأتنا اليوم… يا طير الحب إهداء مني لكم في يوم ميلادي”.
وكانت بلقيس قد طرحت ديو غنائياً “بحر طاريك” باللهجة الإماراتية مع مواطنها الفنان عيضة المنهالي، من أشعار الصامل وألحان عيضة المنهالي.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. هذه هدية بلقيس لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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