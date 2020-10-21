في عيد ميلادها.. هذه هدية بلقيس لجمهورها

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلقت النجمة بلقيس فتحي أغنيتها​ الجديدة “يا طير الحب” عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

وتحمل “يا طير الحب” كلمات علي رياض وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.

وأهدت بلقيس أغنيتها الجديدة لجمهورها في يوم ميلادها الذي احتفلت به أمس الثلاثاء ونشرت مقطعاً من الأغنية عبر انستغرام وعلقت قائلة: “مفاجأتنا اليوم… يا طير الحب إهداء مني لكم في يوم ميلادي”.

وكانت بلقيس قد طرحت ديو غنائياً “بحر طاريك” باللهجة الإماراتية مع مواطنها الفنان عيضة المنهالي، من أشعار الصامل وألحان عيضة المنهالي.