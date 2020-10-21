مهرجان الموسيقى العربية في مصر.. 93 فنانا و28 حفلا

تنطلق فعاليات الدورة رقم 29 لمهرجان الموسيقى العربية بمصر في الفترة من 1-10 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية.



تقام الحفلات في مسارح الأوبرا بالقاهرة، والإسكندرية ودمنهور، ويصل عددها إلى 28 حفلا غنائيا وموسيقيا.

يشارك في المهرجان 93 فنانا من 5 دول عربية هى مصر، لبنان، الأردن، العراق، وتونس، بجانب المؤتمر العلمى الذى يقام تحت عنوان "مستقبل الموسيقى العربية ما بعد الأزمة ".

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الرؤى المستقبلية للموسيقى العربية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد التى أحدثت تغييراً جذرياً في العالم.

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وخلال حفل الافتتاح تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم، 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير.

ومن أبرز النجوم الذين سيشاركون في هذه الدورة هاني شاكر ومحمد الحلو ومدحت صالح من ممر، ووائل جسار وعاصي الحلاني من لبنان، وصابر الرباعي من تونس.





