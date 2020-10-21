سر رفض شهيرة حضور نجلاء فتحي عزاء محمود ياسين

رفضت الفنانة المصرية شهيرة حضور نجلاء فتحي عزاء زوجها الراحل محمود ياسين الذي وافته المنية قبل أيام عن عمر ناهز الـ79 عاما.

جاء ذلك بعد مكالمة أجرتها الفنانة نجلاء فتحي بنجل محمود ياسين لتعزيته في وفاة والده، الأربعاء الماضي، بحسب صحف محلية.

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وكشفت التفاصيل أن نجلاء فتحي أبلغت نجل الفنان الراحل برغبتها في زيارتهم بمنزلهم لتعزيتهم، إلا أن الفنانة شهيرة نصحتها بعدم المجيء خوفاً على صحتها، خاصة أنها تعاني من نقص في مناعتها، ما يجعلها أكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن الفنانة نجلاء فتحي تعاني منذ 6 سنوات من مرض الصدفية المستعصية، وتأزمت حالتها خاصة بعد رحيل زوجها الإعلامي البارز حمدي قنديل.



