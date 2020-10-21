شكرا لقرائتكم خبر عن نادي السينما الأفريقية يحتفل السبت المقبل بذكرى عثمان سمبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من خلال نادي السينما الأفريقية، يوم السبت، المقبل بذكرى أبو السينما في أفريقيا المخرج عثمان سمبين؛ وذلك بعد تأجيل الاحتفال به بسبب جائحة كورونا.

وقالت إدارة المهرجان - في بيان اليوم الأربعاء- إن نادي السينما الإفريقية يحتفي بذكرى سمبين بالتزامن مع عدة دول أفريقية، حيث تعرض أفلامه في معظم دول القارة بنفس التوقيت، مضيفا أنه سيعرض يوم السبت المقبل، فيلمين الأول هو "ماندابي"، ويتناول واقع القارة والتغيرات السياسية والاجتماعية السريعة التي كانت تمر بها القارة، وقد انتج نسختين بالفرنسية وأخري بلغة وولف (لغة غالبية السنغاليين)، وحاز الفيلم على تكريم خاص في مهرجان البندقية.

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وأشار إلى أن الفيلم الآخر هو الفيلم التسجيلي (سمبين) للمخرجين سامبا جادجيجو وجاسون سيلفرمان، ويتناول حياة سمبين وعالمه السينمائي، وأضافت أن عروض الأفلام تبدأ الساعة السابعة مساء بسينما الهناجر، موضحة أن الدخول مجاني مع التأكيد على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

ويعد المخرج عثمان سمبين - الذي ولد في 8 يناير عام 1923 ورحل في 9 يونيو عام 2007 - أبو السينما الأفريقية في جنوب الصحراء أول من صنع الأفلام فى جنوب الصحراء الإفريقية، وأول مخرج ينال شهرة عالمية، وتعرض أفلامه في الدول الأفريقية غير بلده السنغال، وقد حصل على السعفة الذهبية من مهرجان كان، ويعتمد سمبين في معظم أفلامه على استخدام أشخاص لم يمثلوا قط في حياتهم.