شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يبدأ تصوير أغنيته الجديدة "الشرع حلل 4" فى دبى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد رمضان عن بدء تصوير أغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة"، في دبي، حيث نشرعبرحسابه بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو من كواليس التصويروهويجلس بإحدي السيارات الفارهة على أنغام بعض كلمات الأغنية، معلقا عليها :" من دبي بدأنا التحضير لتصويرأغنية الشرع حلل أربعة.. ثقة في الله نجاح".



محمد رمضان

علي جانب أخركشفت فرقة المهرجانات الشعبية "المدفعجية" عن عمل جديد يجمعهم بالنجم محمد رمضان، حيث نشر الحساب الرسمي للفرقة صورة لهم معه، مصحوبة بتعليق عبر موقع "انستجرام" :"الجديد شديد مين مستني "المدفعجية و محمد رمضان ".

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وطرح النجم محمد رمضان 30 أغنية في عامين، دون أن ينزل تحت حاجز الـ 20 مليون مشاهدة، في حين حققت أكثر أغنية مشاهدة 280 مليون مشاهدة، وهي "انساي" مع النجم المغربي سعد لمجرد.

وفى سياق آخر تجاوزت أغنية "يا حبيبى" للنجم محمد رمضان والنجم العالمى ميتر جيمس، حاجز الـ 20 مليون مشاهدة فى أسبوعين منذ طرحها عبرالقناة الرسمية لرمضان على موقع "يوتيوب"، والتى صورها فى دبى، وشارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بمقطع فيديو يظهر من خلاله بعض من جمهوره فى محافظة الإسكندرية، وهم يرقصون على أغنيته الجديدة "يا حبيبى"، وكتب: "فى إسكندرية النهاردة على أغنية يا حبيبى، ربنا يحفظكم ويحميكم".