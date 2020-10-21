شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الأسمر أبكته "كتاب حياتى" وكان يعشق المطبخ وشرب الشاي بالحلاوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبرميلاد الفنان حسن الأسمر، ، وهو أحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية الذين لمعوا في وقت قصير منذ ظهوره الأول، حيث أنه تميز بسهولة في أداءه وبساطته التي لمست قلوب محبيه، كما أن أغنياته كانت تتسم بالحزن عكس ما كان موجودا بالساحة الغنائية جعله يتميز في لون مختلف وجميل.

من المعروف أن حسن الأسمر هو أحد نجوم الأغنية الشعبية على مدار العقود الماضية، وتربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات، خصوصاً خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى، ومن أشهر أغانيه" كتاب حياتى"، و"متشكرين"، و"أعملك إيه حيرتنى"، و"على فين ياهوى"، و"أنا أهه وأنت أهه"، و"أشكى لمين"، و"أدلع ياحلو"، و"الله يسامحك"، و"حرامى القلوب"، و"رمشو"، و"طعم الأيام"، و"كان نفسى"، وغيرها من الأغانى الشعبية التى أثرت وأسعدت جيل كامل.

تعد أشهر أغنياته التي ارتبط بأسمه فمجرد ذكر أسمها نتذكر أغنيته "كتاب حياتى" والتي حققت نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربى، كما جعلت له مكانة خاصة لدى جمهوره وأصبحوا يتغنوا بها عندما يشعرون بالحزن تجاه مواقف يتعرضوا لها في الحياة، وهذا كان ملموسا من حسن الأسمر حيث أن نجله في ذات مرة كشف بأن والده كان يبكى أثناء غنائه لها.

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وفى إحدى اللقاءات أيضا كشف هانى نجل حسن الأسمر، أن والده كان يحب شرب الشاي بالحلاوة الطحينية من أجل أحباله الصوتية، كما أنه كان يرتدى الجلباب دائما أثناء وجوده في المنزل ويقضى معظم أوقاته داخل المطبخ لأنه يهوى الطبخ

يذكر أن الفنان حسن الأسمر توفى فى 7 أغسطس عام 2011 إثر تعرضه لأزمة قلبية، نُقل على إثرها للمستشفى، ليرحل بها فى عمر 52 عاما.