شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تناشد بوقف العنف فى نيجيريا .. وناعومى كامبل توجه رسالة للرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة العالمية من أصل أفريقي وعارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل رسالة للرئيس النيجيري محمد بخاري، حيث طالبته بوقف العنف الدائر في البلاد بسبب وحشية الشرطة واحتجاجا على فرقة مكافحة السرقة الخاصة التي تتهمها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لسنوات بممارسة الابتزاز والمضايقة والتعذيب والقتل.

وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" من فضلك أوقف العنف الذي يقتل المستقبل المشرق والواعد لنيجيريا ..شبابنا وجيلنا هم قادة المستقبل. أظهر للعالم من يشاهد ..كن رأس الدولة وكن المثال الذي يحتذي به! أوقف وحشية الشرطة .. أوقفوا فرقة ANIT الخاصة للسرقة".



ناعومي كامبل

ومن جانبها دعت عارضة الأزياء العالمية فلسطينية الأصل بيلا حديد إلى نشر الوعي بخصوص ما يحدث في نيجيريا، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"نحن بحاجة لنشر الوعي حول ما يحدث في نيجيريا الآن. قُتل أناس أبرياء الليلة احتجاجًا على إنهاء وحشية الشرطة. لا يمكن تجاهل هذا. لا تغض الطرف. مقاطع الفيديو هذه مروعة للغاية. ارقد بسلام على الأرواح المفقودة وأدعو حقًا لكل من يعاني من هذا الآن".

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بيلا حديد

وقال ثلاثة شهود لرويترز إن جنودا فتحوا النار على نيجيريين كانوا يحتجون على وحشية الشرطة في حي ليكي بعاصمة نيجيريا التجارية لاجوس وأطلقوا النارعلى شخصين على الأقل، ويتظاهر آلاف النيجيريين في جميع أنحاء البلاد كل يوم منذ أسبوعين تقريبا احتجاجا على فرقة مكافحة السرقة الخاصة التي تتهمها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لسنوات بممارسة الابتزاز والمضايقة والتعذيب والقتل.

كانت بوابة الرسوم في حي ليكي الراقي موقعا لاحتجاجات يومية في لاجوس، أكبر مدينة في أفريقيا، وقال ألفريد أونونوجبو وهو ضابط أمن (55 عاما) "بدأوا في إطلاق الذخيرة على الحشد. كانوا يطلقون النار على الحشد... رأيت الرصاص يصيب شخصا أو شخصين".