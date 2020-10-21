بالفيديو – جيسي عبدو تخرج عن صمتها وتخبر لاول مرة عن تجربة وفاة والدها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 10:31 صباحًا

لا يزال خبر وفاة والد الممثلة جيسي عبدو سراً على محبيها كونها أحبت ان تحتفظ بأسرار العائلة وأن يبقى هذا الموضوع قيد الكتمان.

إلا وأنها بعد الممثلة ماغي بو غصن والتي تحدثت عن الحالة الصحية الصعبة التي مرّت بها، أطلّت عبدو في برنامج “علمتني الحياة” على قناة MBC حيث تحدثت لأول وآخر مرة عن تجربة وفاة والدها الصعبة الّتي مرّت بها.

وقالت: “لم أكن أتوقع ان تكون المصيبة تخصني وتحديداً وفاة والدي في حريق منزلنا”. وتابعت “رأيت صور المنزل على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلمت بوفاة والدي فكانت الصدمة كبيرة”.

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وتحدّثت جيسي عن شعورها بالاختناق، وبكت أمام الجمهور عندما كشفت انه لم يتبق من المنزل سوى كرسي والدها وقميصه، وعن كيفية تجاوز حزنها بترميم المنزل.

وأعربت عبدو عن صدمتها من الانتقادات الّتي تلقتها بعد عودتها الى مواقع التواصل الإجتماعي واتهامها بعدم الحزن على والدها، مؤكّدةً انه لا يحق لأحد المزايدة عليها في فاجعتها ووجعها وألمها.

في سياق متصل، بدأت مشوارها الدرامي مع المنتج إيلي معلوف، وأطلّت في أعمال مثل: “إلى يارا” و”سكوت امرأة” و”جود”، وشاركت في أعمال من إنتاج شركة “مروى غروب”، من بينها :”باب إدريس” و”أوبيرج” و”ديو الغرام” عام 2013 شاركت ببرنامج ديو المشاهير الموسم الثالث على شاشة ال بي سي لدعم إحدى الجمعيات الخيرية.