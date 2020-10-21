صور| سليمان عيد يحتفل بزفاف ابنته.. وتامر حسني وأمينة يحييان الحفل

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان سليمان عيد، بحفل زفاف ابنته "سلمى"، أمس الثلاثاء بأحد الفنادق وسط تواجد عدد كبير من أصدقائه داخل الوسط الفني. وحضر حفل الزفاف كل من الفنان هاني رمزي وحمدي الميرغني وخالد سرحان وطاهر أبو ليلة وعمرو عبد الجليل وأوس أوس وعلي ربيع ومحمد علي رزق ومحمد لطفي وكريم محمود عبد العزيز وشريف باهر وحسام داغر، ومجموعة أخرى من النجوم. حفل زفاف ابنة سليمان عيد حفل زفاف ابنة سليمان عيد حفل زفاف ابنة سليمان عيد وحرص النجم تامر حسني على حضور حفل الزفاف، حي أحيا الحفل من خلال تقديمه عددًا من الأغاني ولعل أبرزها "اختراع"، التي تخطت ملاين المشاهدات عبر "يوتيوب"، كما حضرت الفنان الشعبية أمينة وقدمت باقة من أشهر أغانيها. Advertisements حفل زفاف ابنة سليمان عيد حفل زفاف ابنة سليمان عيد حفل زفاف ابنة سليمان عيد حفل زفاف ابنة سليمان عيد وكان الفنان سليمان عيد قد أعلن مؤخرا انتهاء تصوير فيلم "النمس والإنس"، الذي يشارك فيه، ونشر صورة من كواليس العمل جمعته بالنجوم، وعلق عليها من خلال حسابه بموقع "انستجرام": "الحمد لله النهارده كان آخر يوم فى تصوير فيلم النمس والانس اخراج الاستاذ الكبير شريف عرفه وبطولة اصدقاء العمر النجم محمد هنيدى والنجم عمرو عبدالجليل والنجمه منه شلبى والنجمه صابرين والنجوم بيومى فؤاد ومحمود حافظ وصلاح عبدالله وشريف الدسوقى ودينا ماهر وعارفه عبد الرسول ومجموعه من الوجوه الجديدة".

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