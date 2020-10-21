صورة| هنا شيحة تثير الجدل بملامحها المتغيرة.. هل خضعت لعملية تجميل؟

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رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة هنا شيحة، حالة من الجدل بعد ظهورها في أحدث صورها بشكل مختلف من ناحية ملامحها.
ويبدو أن هنا، استخدمت خاصية الفتر التي تغير من ملامح الوجه، ودائمًا يتهم الجمهور هؤلاء الفنانات بلجوئهن لعمليات تجميل.
هنا شيحة
ونشرت هنا، صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وسرعان ما تلقت تعليقات مطالبينها بالوقوف عن إجرائها عمليات تجميل، حيث كتب متابع:"بلاش عمليات تجميل كل يوم كدة"، لترد عليه قائلة:"بقول كدة برضوا"، ليكتب متابع آخر:"لا حول ولا قوة إلا بالله ليس عمليات الجميل فسدتي أنفك ووجهك..خربتي وجهك"، لتكتفي الفنانة بوضع إيموشن ضاحك.
هنا شيحة
يذكر أن أخر أعمال هنا شيحة، مسلسل "شاهد عيان"، بطولة الفنان حسن الرداد، والذي خاض به المنافسة الرمضانية لهذا العام، بشخصية ابتعد فيها عن الكوميديا تمامًا.
المسلسل من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي ويشارك في بطولته بسمة وهنا شيحة ووليد فواز ومحمد لطفي وريم عبدالقادر.
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