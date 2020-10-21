بهذه الصورة.. شريهان تعلن وفاة أرملة شقيقها عمر خورشيد

رنا صلاح الدين - أعلنت النجمة شريهان، خبر محزن لجمهورها، وهو وفاة أرملة شقيقها الراحل عمر خورشيد.

ونشرت شريهان صورة لشقيقها مع دينا خورشيد التي وافتها المنية، وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" نَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد"، وتوجه العديد من متابعيها بتقديم واجب العزاء لها.

شريهان

وكانت النجمة شريهان، قد نعت الفنان القدير محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا الأيام الماضية، عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

ونشرت شريهان صورة جمعتها بالفنان الراحل من أحد المهرجاناتـ وعلقت عليها عبر خاصية الـ"ستوري"، بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":" انا لله وانا اليه راجعون محمود ياسين".