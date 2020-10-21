فيديو وصورة| فيلم +18.. نيللي كريم وظافر العابدين في "خط دم"

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة نيللي كريم، عن البرومو الدعائي التشويق البوستر أيضًا لفيلم "خط دم"، الذي غلب على نوع من الإثارة والتشويق وتم تصنيفه للكبار فقط "+18".

ونشرت نيللي، البرومو، والبوستر التي تصدرته رفقة الفنان التونسي ظافر العابدين، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، استعدادًا لعرضه نهاية الشهر الجاري وبالتحديد يوم 30 عبر منصة شاهد vip.

وكانت نيللي قد قالت في تصريحات تليفزيونية أن الفيلم ينتمي لنوعية أعمال الرعب حيث يتحدث عن عالم مصاصي الدماء.

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نيللي كريم

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، استطاعت أن تخطف الأنظار حولها في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال تقديمها شخصية كوميدية في مسلسل بـ"100 وش"، رفقة الفنان آسر ياسين، ونجحت في تغير جلدها بعد سلسلة طويلة من الأعمال الدرامية التي تنتمي لـ"الكآبة".

مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.