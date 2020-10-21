الموت يحطم قلب الممثل روبرت ردفورد بوفاة نجله "جيمس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت السينمائي والناشط البيئي جيمس ردفورد، نجل الممثل الكبير روبرت ردفورد، إذ توفي عن 58 عاماً بعد صراع مع السرطان، وفق ما أفاد قريبون منه.

وقالت الملحقة الإعلامية لدى روبرت ردفورد سيندي برغر لوكالة الأنباء الفرنسية إن الممثل البالغ الرابعة والثمانين "في حداد مع عائلته في هذه الأوقات الصعبة ويتمنى احترام خصوصيته".

وتوفي جيمس ردفورد في منزل بكاليفورنيا، على ما أفادت زوجته كيلي ردفورد عبر "تويتر"، في منشور أرفقته بصور عائلية عدة.

وكتبت "قلبنا محطّم. لقد عاش حياةً جميلة وناشطة وكان الجميع يحبه. إن غيابه مؤسف جداً".

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وكان ردفورد يعاني سرطان القنوات الصفراوية في الكبد، وقد تم تشخيص إصابته في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وكان ردفورد الابن ناشطاً متحمساً لقضيتي البيئة والصحة، وتمحورت أفلامه على هذين الموضوعين.

وقد أسس مع والده عام 2005 "مركز ردفورد"، وهو منظمة غير حكومية تسعى إلى تشجيع الأفلام التي تتناول البيئة والتغيّر المناخي وتوفير التمويل لها.